“Dopo la manifestazione del 25 aprile dove abbiamo portato i temi del lavoro e dello sfruttamento, della solidarietà tra lavoratori ed internazionale all’interno di una manifestazione che, altrimenti sarebbe stata solo commemorativa, ci attende un’altra manifestazione ove porteremo i nostri temi per cui auspichiamo una grande partecipazione di lavoratori”.

Lo afferma il sindacato Usb nell’annunciare il presidio in piazza Roma (zona Giardini) presvisto per mercoledi 1 Maggio dalle 10 alle 12.

Un gruppo ristretto passerà di fronte alla sede di Confindustria per lasciare dei fiori in memoria degli operai morti sul lavoro.

Dopo il presidio andremo a Persichello dove i compagni dell’ARCI offriranno un pasto solidale perché il ricavato sarà devoluto a sostegno degli operai ProSus licenziati.

“È il Primo Maggio – spiegano gli organizzatori – giornata dei lavoratori, non la chiamiamo una festa perché non c’è nulla da festeggiare, sfruttamento e morte sono la realtà quotidiana che vivono migliaia di lavoratori. Il Primo Maggio faremo il presidio per dire “basta morti sul lavoro” “basta appalti” “basta sfruttamento” e chiederemo ancora una volta ai vecchi e nuovi padroni della Prosus il ritiro di tutti i licenziamenti e di assumere tutti i lavoratori degli appalti”.

