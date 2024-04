Un viaggio nell’affascinante mondo di Rudolf Steiner, un documentario senza scopi di lucro, adatto a chiunque abbia interesse per la vita e per la natura dell’essere umano. “Semi per il Futuro” getta una nuova luce sulle idee e il lavoro di Rudolf Steiner, considerato da alcuni come un visionario, da altri “l’ultimo filosofo”, e da tanti ancora sconosciuto o incompreso. Il documentario di Susana D. S. Tavares con regia di Filippo Barbieri, è in programma lunedì 6 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30 al Cinema Teatro Filo di Cremona.

Nato in Austria nel 1861, Rudolf Steiner ha lasciato all’umanità, tramite centinaia di conferenze e libri, intuizioni e conoscenze inestimabili alcune delle quali sono già alla base di iniziative in diversi ambiti. Un artista, un pedagogo, un antropologo, un uomo estremamente colto, profondo e misterioso che ha gettato preziosi semi in molte direzioni, tanti di questi ancora da germogliare. Partendo dalla realtà Ticinese, “Semi per il futuro” percorre brevemente la vita e gli ideali di Steiner per poi approfondire le idee che sono alla base della Medicina Antroposofica, della Socioterapia, dell’Agricoltura Biodinamica e, principalmente, della Pedagogia Waldorf, un metodo educativo che Steiner stesso auspicava potesse essere accessibile a tutta l’umanità.

