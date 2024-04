L’attore e regista Neri Marcorè sarà al Cinema Filo di Cremona (Piazza dei Filodrammatici, 4) il giorno sabato 4 maggio, alle 18 e alle 21, per presentare il film Zamora (suo esordio dietro la macchina da presa). L’iniziativa vede collaborare il Cinema Filo, la Società Filodrammatica Cremonese e il Porte Aperte Festival – che animerà Cremona dal 23 al 26 maggio – con Lsd Festival di Fidenza e l’Associazione Cremonapalloza. Dopo entrambe le proiezioni, Marcorè dialogherà con Carmine Caletti, segretario dell’Associazione Cremonapalloza.

IL FILM

Walter Vismara è il contabile di una piccola fabbrica di provincia. Trasferitosi per necessità a Milano, si trova a lavorare in un’azienda il cui proprietario è fissato con il calcio e tiene tantissimo al fatto che i suoi dipendenti disputino ogni anno una partita.

A una delle due squadre che dovranno affrontarsi manca però il portiere e Walter, per assecondare i voleri del boss, finge di esserlo. Dovrà però cercare di trovare una soluzione prima dell’incontro.

NERI MARCORE’

Attore, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, cantante e adesso regista, Neri Marcorè nasce a Porto Sant’Elpidio (in provincia di Fermo, nelle Marche) il 31 luglio 1966. Nel 1994 debutta al cinema nel film Ladri di cinema di Piero Natoli e nel 1995 è in televisione come voce fuori campo del Genio del quiz in Producer – Il grande gioco del cinema, condotto da Serena Dandini e Claudio Masenza su Rai 3.

Celebri le sue imitazioni di personaggi come Alberto Angela e Bruno Pizzul. Ha lavorato in decine di film, diretto da Sabina Guzzanti, Pupi Avati, Davide Ferrario, Carlo Virzì, Sergio Rubini, Sydney Sibilia, Cristina Comencini, Guido Chiesa. Numerose le partecipazioni in serie e film per la tv, oltre alla conduzione di programmi come Per un pugno di libri. Decine i lavori teatrali in cui è coinvolto, negli ultimi tre decenni. Ha doppiato Ron Perlman, John Turturro, Stephen Fry, Timothy Spall, Adrien Brody e ha prestato la voce a decine di audiolibri. Zamora è il suo debutto da regista cinematografico.

BIGLIETTI

I biglietti sono già acquistabili su bit.ly/filotickets o recandosi di persona alla biglietteria del Filo. Intero: 8 €. Ridotto per persone oltre i 65 anni: 7 €. Ridotto per studenti: 6,50 €.

© Riproduzione riservata