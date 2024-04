Gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un romeno di 30 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In occasione di uno dei servizi antidroga della Squadra Mobile coordinata dalla dirigente Giulia Cristina, gli inquirenti hanno acquisito informazioni relative ad un’attività di spaccio gestita dallo straniero in un quartiere cittadino.

Da alcuni giorni, infatti, l’uomo era tenuto sotto controllo dalla polizia. In diverse occasioni il 30enne era stato visto aspettare noti tossicodipendenti nei pressi della propria abitazione al Cascinetto.

Dopo aver effettuato uno scambio, spacciatore e clienti entravano nel garage chiudendo la saracinesca alle loro spalle. Ieri mattina, dopo aver notato il romeno incontrarsi con un noto tossico e averlo fatto entrare nel proprio box auto, i poliziotti sono entrati in azione e lo hanno fermato. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati 25 grammi di cocaina, quantitativo che avrebbe fruttato oltre 2500 euro se immesso sul mercato.

Oltre alla cocaina sono state sequestrate alcune dosi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento , coltelli e spatole intrisi di droga e la somma contante di 700 euro. L’uomo, con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato.

Sempre per contrastare il fenomeno dello spaccio in città, nei giorni scorsi gli uomini della Mobile hanno denunciato un giovane nigeriano per il reato di cessione di droga. Durante un servizio di osservazione, agenti in borghese hanno notato lo straniero cedere una dose di hashish ad un marocchino in cambio di denaro. Fermati, i due sono stati sottoposti a perquisizione. Nella casa del nigeriano sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 22 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Oggi per il romeno il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma. Il difensore ha chiesto i termini a difesa. Processo aggiornato al 19 settembre.

Sara Pizzorni

