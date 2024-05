Questa sera si apre la nona edizione CremonaJazz, manifestazione che si è affermata tra artisti, appassionati e addetti ai lavori, tanto da diventare una delle iniziative più amate e attese nel palinsesto della concert hall del Museo del Violino.

Per l’inaugurazione approda in città una star consacrata della musica statunitense, Dee Dee Bridgewater, regina della vocalità jazz, per l’occasione in un quartetto tutto al femminile.

Tre volte vincitrice di Grammy e Tony Award, Dee Dee Bridgewater ha raggiunto i vertici tra le cantanti di fama internazionale, interpretando in tour in modo unico gli standard jazz e facendo intrepidi salti nel buio reinterpretando i grandi classici. Impavida pioniera e custode della tradizione, la vittoria più recente è stata per il miglior album vocale jazz Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee.

L’ha intervistata Nicoletta Tosato

