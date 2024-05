Inaugurato a Cremona il quartier generale dell'eurodeputato Salini

Si è svolta nel pomeriggio di oggi alle 18.30 in corso Campi, Galleria XXV Aprile, l’inaugurazione della sede del comitato elettorale del cremonese Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia – Ppe, candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Italia Nord Occidentale.

La sede del quartier generale di Salini sono i locali che ospitavano l’ex gelateria Grom, spazio che sarà anche il punto di riferimento dei candidati di Forza Italia alle elezioni amministrative che si svolgeranno negli stessi giorni ed ospiteranno incontri e ed eventi.

Insieme a Salini, all’evento di oggi hanno partecipato Gabriele Gallina, segretario provinciale di Forza Italia, Carlo Malvezzi, vicecoordinatore provinciale e responsabile Enti Locali, il commissario cittadino Luca Ghidini, i consiglieri provinciali Alberto Sisti e Valeria Patelli, una ventina di sindaci e amministratori del territorio e i candidati di Forza Italia alle prossime amministrative. Presente anche il candidato sindaco di Cremona per il centro destra Alessandro Portesani.

“Il nostro”, ha detto Salini con Portesani al suo fianco, “è un modo serio di far fronte agli impegni amministrativi, siamo gente che non bara, che non tradisce l’aspettativa dei cittadini e degli elettori. Anche se poi magari ci si sbaglia. Ma sbagliare non è un tradimento, sbagliare è umano”. “La mia candidatura alle Europee”, ha spiegato Salini, “nasce da un percorso che è iniziato quindici anni fa proprio a Cremona in amministrazione provinciale. E da lì è iniziato il percorso che mi ha portato a fare due legislature in Europa“.

“La campagna che sto facendo adesso”, ha detto ancora Salini tra gli applausi dei suoi sostenitori, “è il regalo più grande che mi potesse fare la politica, perchè sto facendo una campagna raccontando il lavoro fatto in dieci anni in Parlamento. E anche che cosa non si è fatto e cosa non si è portato a casa, così come si sono capiti quali errori sono stati compiuti.

In alcune occasioni abbiamo strizzato troppo l’occhio alla sinistra, ma perchè a volte l’alleanza di centro destra non basta. Bisogna allargare le maglie per portare a casa risultati che siano utili per tutti. Con l’ultimo negoziato che abbiamo fatto sugli imballaggi, per esempio, abbiamo portato a casa un bel risultato per l’Italia, perchè siamo andati d’accordo con tutti”.

Questa, per Salini, è la sfida: “portare a casa il meglio per il proprio Paese. Essere nel Partito popolare europeo attraverso Forza Italia è un grande vantaggio, perchè si costruisce quel concetto di politica che si articola intorno all’interesse del Paese. E’ il Ppe che ha costruito l’Europa, che ha fatto in modo che ci fossero questi 80 anni di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi la pace non è più così scontata“.

“Noi non le vogliamo le guerre”, ha concluso il parlamentare, “ma per non averle abbiamo bisogno di quello che i Padri fondatori avevano proposto, e cioè una politica estera comune e una politica di difesa comune. Ci arriveremo”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata