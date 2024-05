Domani sabato 4 Maggio alle ore 11 presso la sede del Comitato elettorale di Forza Italia in Galleria XXV Aprile (angolo corso Cavour – corso Campi), sarà presentata ufficialmente la lista di Forza Italia, UDC, Noi moderati e PLI per le elezioni comunali del Comune di Cremona del 8 e 9 Giungo.

Oltre ai vertici provinciali e cittadini dei partiti promotori della lista, saranno presenti i candidati al Consiglio Comunale di Cremona.

E’ previsto inoltre l’intervento del senatore Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia in Senato della Repubblica.

Chiuderà l’evento Alessandro Portesani, Candidato Sindaco per il Comune di Cremona della coalizione di centrodestra.

