Nuovi controlli in piazza Roma da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, dopo che il 10 giugno scorso due persone erano state sorprese e denunciate per il possesso di un coltello e per la violazione delle norme sull’immigrazione.

Questa volta, al termine di un intervento, i militari hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un uomo di 20 anni.

Nel pomeriggio del 13 giugno, verso le 18, la pattuglia è intervenuta in piazza Roma perché, nei pressi della Galleria del Corso, erano stati segnalati dei giovani che disturbavano. Alla vista dei militari il 20enne, che era insieme ad un gruppo di giovani, ha gettato via uno spinello contenente hashish. E’ stato però notato dai Carabinieri, che lo hanno recuperato e hanno segnalato il giovane.

