Prende il via la calata dei big da parte del centrodestra, che dà il via al rush finale di campagna elettorale nel tentativo di spuntarla al ballottaggio. Il primo nome che spunta è quello del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che nella giornata di lunedì sarà a Cremona per incontrare, insieme al candidato sindaco Alessandro Portesani, i rappresentanti delle categorie economiche locali. L’incontro si terrà nella sede dell’Associazione Industriali. Giorgetti era stato già a Cremona per sostenere la candidatura di Portesani circa un mese fa.

