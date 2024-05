Un pomeriggio di divertimento, partecipato e vissuto dal Quartiere Villetta e non solo: grande successo per l’iniziativa “La festa al Parco Albero della Libertà” in via Cà del Vescovo, organizzata dal Quartiere 11 nel pomeriggio di venerdì.

Ospiti speciali del pomeriggio Leonardo Sernicola e Frank Tsadjout della Cremonese e Davide Denegri della Vanoli Basket, che hanno supportato il progetto con donazioni di merchandising.

Nel servizio le interviste a Francesca Romagnoli (Presidente Quartiere 11) e Beatrice Baldricchi (Vicepresidente Quartiere 11).

Il servizio di Eleonora Busi

© Riproduzione riservata