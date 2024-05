Tanti spunti di riflessione per le classi terze della scuola media di Levata nel viaggio di istruzione compiuto oggi 3 maggio a Fratta Polesine, paese natale di Giacomo Matteotti, a poco più di un mese dal centenario della sua uccisione. Le due classi erano accompagnate dalle insegnanti Leonilde Cambiati e Piera Federici e dallo storico Fabrizio Superti, dopo avere studiato in classe il contesto storico in cui prese piede il fascismo in Italia.

Nell’impossibilità di far visita alla casa – museo, ancora in corso di ristrutturazione in vista della visita del presidente Mattarella, il gruppo è stato ricevuto dagli amministratori comunali ed è stata deposta una corona presso la tomba di famiglia. Quindi, una tappa al vicino paese di Villa Marzana, teatro di una strage di civili nel 1944. Ha collaborato all’ideazione del viaggio l’associazione Idea Resistente di Grontardo.

