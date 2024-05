Si è tenuta oggi nella cornice del parco delle Colonie Padane la presentazione dei candidati della lista civica “Fare nuova Cremona Attiva”. La presentazione è nata da quattro scelte fondamentali. La nuova lista mette insieme le due liste: Fare Nuova la Città e Cremona Attiva. Un mix tra vecchio e nuovo: dentro ci sono amministratori già rodati, ma anche nuovi volti della società civile.

“L’intero comparto del Parco del Po è stato oggetto di importanti progetti di riqualificazione, che continueranno nei prossimi anni per renderlo sempre più fruibile e attrattivo, nell’ambito di un complessivo disegno di rigenerazione urbana dell’intera città, tema che ci è da sempre molto caro” fanno sapere dalla lista.

IL NOME

Il nuovo nome rimarca la volontà di proseguire, ma nel contempo di aprire a nuove sfide e a nuovi orizzonti, un percorso ormai decennale di civismo attivo.

Il percorso è iniziato nel 2014, è stato ripreso nel 2019, non si è mai interrotto negli ultimi 5 anni, attraverso le molteplici esperienze del laboratorio di coalizione “Cremona si Può” e l’ascolto quotidiano dei nostri associati e dei cittadini e ci ha condotto con forza e determinazione a ripresentarci per la terza volta.

IL CANDIDATO SINDACO VIRGILIO

“La scelta di sostenere Andrea Virgilio è stata da subito fortemente condivisa e sostenuta, come naturale sviluppo di questo percorso” evidenziano gli esponenti della civica.

“Riconosciamo in Andrea una persona che rappresenta i valori fondanti del nostro gruppo e che, per la capacità amministrativa e i risultati raggiunti nella sua ricca esperienza di amministratore, può garantire la prosecuzione di progetti strategici già avviati e la realizzazione di nuove iniziative di crescita e di sviluppo della città negli interventi che maggiormente ci stanno a cuore”.

I CANDIDATI

“Rappresentativi di svariati settori di attività e di esperienze, sono accomunati da un forte spirito di servizio alla comunità, che mette al centro la persona, in tutte le sue età e condizioni, e le relazioni, per la costruzione di una città aperta, inclusiva e attrattiva.

Ci sono donne e uomini, giovani che studiano e si impegnano per il bene comune, persone attive nel mondo del lavoro, pensionati che mettono quotidianamente a disposizione degli altri le proprie risorse e il proprio bagaglio di competenze, oltre che tutti gli assessori della Giunta uscente, che con generosità affiancano e sostengono coloro che si affacciano per la prima volta a questa entusiasmante avventura”.

LE PAROLE

“Anche le parole chiave della nostra lista sono 4: Fare- Nuova- Cremona- Attiva.

FARE: concentriamo i nostri sforzi con impegno e serietà su progetti strategici già avviati e su nuovi progetti indispensabili nelle aree di maggior interesse per lo sviluppo della città. Negli scorsi mesi abbiamo individuato, con un percorso di partecipazione dal basso che ha coinvolto una cinquantina di persone esperte, traiettorie di sviluppo in tutti gli ambiti necessari alla città: lo sviluppo di università e imprese, un welfare che cura, l’ambiente e la sostenibilità al centro, la rigenerazione Urbana che cambia la città, la sicurezza che tutela, la scuola come bene comune, la cultura e il turismo per la crescita, lo sport come esperienza di vita, i giovani prioritaria risorsa, l’innovazione Digitale leva di sviluppo, Cremona come Smart City, la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle azioni dell’Amministrazione Comunale come seria amministrazione. Queste idee sono il nostro contributo alla coalizione e intendiamo portarle avanti nei prossimi anni.

NUOVA: siamo consapevoli che lo sviluppo della città è possibile solo ricercando in tutti i settori percorsi di innovazione, che potranno portare anche a cambiamenti ulteriori, proposte di novità e nuovo slancio di progetti. Siamo anche consapevoli che dobbiamo ascoltare sempre i cittadini e le loro famiglie e soprattutto i giovani, attrarli nella nostra città e investire su di loro, perché rappresentano la vera novità della Cremona che è e che verrà.

CREMONA: il nome di una città che è comunità forte, coesa, aperta alle relazioni sul territorio, punto di riferimento sovraterritoriale perchè il territorio si rafforzi e cresca in modo uniforme e concorde. Una città che merita, a sua volta, di essere sempre più conosciuta e ri-conosciuta nel contesto regionale, nazionale ed internazionale grazie a tutte le sue eccellenze, volano di sviluppo per l’intera economia locale anche attraverso relazioni e alleanze con altre città.

ATTIVA: la nostra forza è data dai nostri candidati, che hanno declinato il loro essere cittadini in un impegno quotidiano nella comunità, al servizio degli altri, esprimendo così al meglio le competenze di cui sono portatori e facendo crescere persone e cose intorno a loro. Siamo convinti che il fare buona politica sia questo e non possa essere altro che questo” concludono dalla lista.

LA LISTA

