Tutto esaurito sia lo spettacolo delle 18 che quello delle 21 di sabato al cinema teatro Filo per la proiezione del film “Zamora”, prima regia di Neri Marcorè, presente in sala. L’occasione è nata da una collaborazione fra il PAF (Porte Aperte Festival), Cremona Palloza, cinema teatro Filo e Società Filodrammatica Cremonese. Durante la proiezione del film, applausi e risate a scena aperta per questa opera prima: una commedia interessante che racconta l’Italia degli anni ’60. A conclusione della proiezione, Neri Marcorè ha risposto alle domande di Carmine Caletti, appassionato di cinema e di musica, e alle curiosità del pubblico.

Nicoletta Tosato

