Consegnato, in occasione della festa del volontariato organizzata dall’Opera Pia Ss. Redentore di Castelverde, il premio “Valerio Farina” a Franco Neviani che in tanti anni si è distinto per aver servito la comunità andando in aiuto dei più deboli. Il premio Farina è importante per Castelverde, visto lo spessore del personaggio prematuramente scomparso a 43 anni nel 1991, che è stato presidente dell’Opera Pia (1988-1991) e ha ricoperto molti incarichi a livello ecclesiale e civile.

Sempre stamattina, al termine della celebrazione della Santa Messa, è stato donato un nuovo pulmino all’opera Pia da Bianca Sambusseti, amministratore unico dell’industria Cavel di Cremona, in ricordo del fratello Antonio, scomparso prematuramente nel 2018 e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona. Il regalo, molto prezioso come ha sottolineato il presidente dell’Opera Pia don Claudio Rasoli, è attrezzato per il trasporto disabili.

Nel pomeriggio, intanto, ha fatto la sua comparsa il dirigente sportivo ed ex calciatore Franco Baresi con il figlio Gianandrea. Ha premiato ospiti e bambini e firmato autografi. Come ha sottolineato don Rasoli, Baresi non è stato solo campione in ambito sportivo, ma è campione di umanità con un’attenzione verso i più fragili . Una festa, quella di quest’anno, molto sentita dai castelverdesi e già si sta programmando la prossima edizione.

