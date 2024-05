Domenica a Cremona per Gianluca Gazzoli, uno dei conduttori radio più amati e seguiti del momento. E’ suo anche il podcast “The BSMT by Gianluca Gazzoli” a cui – nel corso delle stagioni – hanno partecipato tutte le grandi personalità di sport, musica e televisione (da Valentino Rossi a Nerio Alessandri fino a Tommaso Paradiso e Roberto Saviano). Per lui un giro al mercato europeo e una tappa fissa in piazza del Comune dove ha posato con la famiglia per una foto ricordo. Pranzo sul piacentino per poi fare ritorno a Milano, dove è pronto a tornare a stupire e a intervistare con il podcast e l’impegno in radio.fb

