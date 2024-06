Due nuovi sacerdoti per la Chiesa cremonese saranno ordinati nella serata di sabato 8 giugno alle 20.30 in Cattedrale: sono il 29enne don Valerio Lazzari, originario di Vicomoscano, e don Giuseppe Valerio, 31 anni della parrocchia di Spinadesco, entrambi ordinati diaconi lo scorso 1 ottobre in Cattedrale.

I futuri sacerdoti saranno accompagnati dai rispettivi parroci – don Anton Jicmon e don Fabio Sozzi – in una Cattedrale che vedrà stringersi attorno alle famiglie anche le comunità d’origine e quelle che i due diaconi hanno incontrato negli anni di formazione in Seminario.

Dopo la liturgia della Parola, i due ordinandi saranno interrogati circa gli impegni da assumere come sacerdoti. Poi il canto delle litanie dei santi mentre i due giovani si prostreranno a terra. Subito dopo il momento più solenne: l’imposizione delle mani da parte del vescovo Napolioni. Seguiranno i riti esplicativi: la vestizione con la casula, l’unzione con l’olio del Crisma e la consegna del pane e del vino.

La Messa di ordinazione sarà trasmessa in diretta sui canali web e social della Diocesi di Cremona e in tv su Cremona1 (canale 19), dove dunque non andrà in onda il notiziario settimanale Giorno del Signore, che sarà invece trasmesso regolarmente la domenica alle 12.30 dopo la puntata del talk diocesano Chiesa di Casa con ospiti proprio don Valerio Lazzari e don Giuseppe Valerio.

Domenica 9 giugno, nelle rispettive parrocchie d’origine, i due sacerdoti novelli celebreranno le loro prime Messe: alle 10 don Valerio Lazzari nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo a Vicomascano e alle 17.30 don Giuseppe Valerio nella chiesa di San Martino vescovo a Spinadesco.

Già resi noti i primi incarichi pastorali dei due giovani preti: don Valerio Lazzari sarà animatore in Seminario vescovile, collaboratore della Pastorale vocazionale e responsabile diocesano dei Ministranti; don Giuseppe Valerio a settembre inizierà il proprio ministero come vicario parrocchiale a Pandino.

© Riproduzione riservata