Una lista di 31 persone rappresentative di un’ampia fascia anagrafica che va dagli under 20 agli over 70, di varie professioni ed esperienze politiche, quella presentata questa mattina a Spazio Comune da Fratelli d’Italia, a sostegno di Alessandro Portesani. “Agguerriti” nel condurre la campagna elettorale, così li ha presentati il segretario cittadino Stefano Foggetti.

Accanto al candidato sindaco, il consigliere regionale Marcello Ventura, il senatore Renato Ancorotti, l’onorevole Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia che ha molto insistito sul valore politico di queste elezioni. “Esprimo gratitudine al partito per essersi messo a correre e ad Alessandro per avere accettato una sfida importante in un momento in cui mettersi in gioco e partecipare, cosa non scontata di questi tempi”. “Il cambio di passo che dobbiamo avere la forza di rappresentare ai nostri concittadini – ha detto – richiede di superare il concetto di “buona amministrazione”, perchè dò per scontato che le strade debbano essere asfaltate, e le scuole tinteggiate. Dobbiamo guardare oltre l’ordinaria amministrazione, dobbiamo passare dall’amministrazione del territorio al governo del territorio”, ossia guardare in prospettiva e rimarcando una diversità culturale rispetto al centrosinistra e ai politici “di professione”.

“Noi siamo il centrodestra, nessun altro può affermare di esserlo” ha infine detto Portesani. “Quello per noi è l’unico voto utile. Ringrazio Fratelli d’Italia che è stato il primo partito a chiedermi se volevo candidarmi a sindaco”. E poi rispondendo indirettamente alle affermazioni di Pizzetti di qualche settimana fa: “La mia storia di candidato dice che io sono di destra, tutto il resto sono chiacchiere. Questa è la nostra occasione di governare, abbiamo fortissime possibilità di vincere”. “C’è qualcuno che ha paura che noi vinciamo, ma non mi lascio intimidire” ha infine detto in riferimento all’atto vandalico contro la sede del suo comitato elettorale, nella notte tra venerdì e sabato. gb

