Fratelli d’Italia schiera i suoi uomini e donne per la tornata amministrativa dell’8 e 9 giugno e, scrive Stefano Foggetti, coordinatore cittadino, “si presenta alle prossime elezioni comunali con una lista pronta ed agguerrita, genesi di un sapiente mix il più possibile rappresentativo del corpo elettorale e delle esigenze e richieste dei cittadini cremonesi. Un gruppo coeso e affiatato che si riconosce nel presidente Giorgia Meloni e nei valori che FDI custodisce fin dalla sua fondazione”.

“Insieme”, scrive Foggetti, “contribuiranno a cambiare e risollevare la città e a far sì che sia Alessandro Portesani a poter portare avanti questo impegno come prossimo sindaco di Cremona. Abbiamo una lista che spazia dallo studente al pensionato, dall’insegnate al medico, uomini e donne, esperti della politica e persone che per la prima volta si approcciano ad una competizione elettorale.

Siamo confidenti che questo saprà rappresentare il giusto amalgama per ben fare non solo il giorno del voto, ma soprattutto nei prossimi cinque anni che ci vedranno impegnati ad amministrare questa città”.

