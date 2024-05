Consegnati i contributi provento della Corsa Rosa 2024 che si è tenuta lo scorso 17 marzo a Cremona. La presidente Uisp Anna Feroldi ha consegnato 4.500 euro alla Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Cremona e 2.500 euro ad Aida, Associazione Incontro Donne Antiviolenza.

Per l’occasione a Spazio Comune sono intervenuti Valeria Nassi e Pina Bova per la Provincia di Cremona, l’assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, Ida Ramponi DG di Ats Val Padana, Giuseppina Ravizzi in rappresentanza di ASST di Cremona, il presidente del Panathlon Cremona, Giovanni Bozzetti, Giorgio Reali in rappresentanza del Centro Servizi Volontariato, Ervano Vicini presidente del Marathon Cremona.

Alla Corsa Rosa 2024 hanno partecipato 2 mila persone, 500 in più rispetto alle previsioni. Sono stati consegnati 1500 kit gara con le magliette con il logo disegnato dagli studenti del liceo Anguissola e sono stati coinvolti 60 volontari dislocati sul percorso e altri 20 nei punti di ristoro. Impegnati anche 10 agenti di Polizia Locale per una variazione al percorso.

15 i gruppi numerosi alla partenza oltre a due Istituti Comprensivi del territorio, dalla materna alla media, e 10 associazioni di persone con disabilità che hanno partecipato alla manifestazione che ancora una volta, attraverso la corsa ha toccato temi legati alla donna, oltre agli aspetti sportivi e legati alla salute, ma anche culturali e turistici visto che ha richiamato persone anche da fuori provincia.

In chiusura di conferenza, è stato ricordato Bruno Ghisleri del Gruppo Podisti del DLF, scomparso lo scorso 12 aprile: fu uno dei fondatori e promotori della Corsa Rosa.

Con la consegna degli assegni “si è chiusa ufficialmente la 14esima edizione, pronti a partire – ha ricordato la presidente Feroldi – da domani per lavorare alla 15esima”.

Cristina Coppola

