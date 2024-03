Alla spicciolata, si è fatto sempre più folto il gruppo di cremonesi che hanno raggiunto le Colonie Padane, questa mattina 17 marzo, per partecipare alla 15esima edizione della Corsa Rosa, l’iniziativa dell’Uisp provinciale per sensibilizzare sui temi della salute al femminile e quest’anno anche contro il tema della violenza sulle donne. Grande soddisfazione per gli organizzatori, a cominciare dalla presidente Uisp Anna Feroldi: oltre alle circa 1500 adesioni già avvenute nelle scorse settimane, questa mattina se ne sono aggiunte altre 500, arrivando quindi a superare i duemila partecipanti.

Tra i gruppi delle scuole, quello della media Vida; della media Manzoni, del liceo Anguissola tra le più attive nel promuovere il tema della salute. E poi tanti altri i gruppi organizzati, e, in prima fila, ai nastri di partenza, la delegazione degli amministratori comunali con il sindaco Galimberti, il vice Virgilio, gli assessori Zanacchi, Pasquali, Viola.

Poco dopo le 9 lo “start” per un percorso nuovo che unisce con un unico filo il lungo Po con il centro città.

Parte del ricavato sarà devoluto alla Lilt, Lega italiana lotta ai tumori e all’associazione Donne Antiviolenza Aida. gbiagi

