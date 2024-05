E’ scattata alle 15.00 in punto al Juliette di Cremona, sotto una fitta pioggia intermittente la 22^ edizione della Coppa 3T Campagne e Cascine, quinta prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas, organizzato dalla Scuderia 3T di Cremona.

Dato l’alto coefficiente e la spettacolarità dei territori e delle prove, che si snodano lungo un percorso che trasuda di storia e di passione per l’automobilismo sportivo, può di buon grado essere definito come l’appuntamento propedeutico della 1000Miglia. Lo testimonia l’elenco partenti e l’alta caratura delle vetture in gara. Sono ben 88 le vetture al via della due giorni targata ACI Sport con grandi nomi, equipaggi anche da oltre Oceano e vetture prestigiosissime.

Con il numero 1 sulle fiancate della Lancia Lambda Casaro del 1927 della Promotor Classic, si sono presentati allo Start i piacentini Gianmario Fontanella e Annamaria Covelli che tra le straordinarie vetture RC1 dovranno confrontarsi prova su prova con il bergamasco Andrea Belometti e Cristian Ricca sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929. L’argentino di Buenos Aires Daniel Andres Erejomovich navigato da Susanna Serri sulla spettacolare Alfa Romeo 6C 1500 Ss con i caratteristici tre fanali a far bella mostra di sé, precedendo in partenza i bresciani Mario e Lorenzo Turelli sulla OM 665 SMM Superba della Brescia Corse.

Tutto da scrivere il Cireas con il lungo elenco di protagonisti presenti al ricco weekend allestito dalla 3T di Claudio e Marta Gregori tra i quali spiccano i fratelli padovani Alberto e Giuseppe Scapolo sulla Fiat 508 C della Nettuno Bologna, i torinesi Alberto Diana e Paolo Frassine su Fiat 508C della Promotor Classic, i leader del campionato di RC1 Guido Barcella e Ombretta Ghidotti sempre su Fiat 508 C della Franciacorta Motori, e poi ancora Mauro Argenti e Roberta Morosa sulla spettacolare Porsche 911S della Palladio Historic, i siciliani Francesco Commare e Vito Cartafalsa su A112E di Categoria RC4 della FM, i bolognesi Armando Fontana e Tiziana Scozzesi su Autobianchi A112 Abarth.

Poi ancora occhi puntati sulle Dame Rossella Torri e Caterina Vagliani su Autobianchi A112, il direttore sportivo della Nettuno Bologna Massimo Dalleolle e Valerio Rimondi sempre su A112. Reduce da una Domenica da protagonista a Castrovillari, quinto assoluto ma anche terzo di raggruppamento RC5 e primo di categoria su una Mercedes 190 condivisa con Nicola Grieco, Diego Verza, presidente della Scuderie Rovigo Corse vorrà a tutti i costi migliorare l’opaca prestazione della passata edizione sempre con Sandro Buranello su Autobianchi A112 Abarth. Da Bobbio arrivano i fratelli Roberto e Andrea Paradisi, portacolori della Scuderia Castellotti su Autobianchi A112, e poi ancora occhi puntati ovviamente sugli argentini Juan Tonconogy e Barbara Ruffini.

Il programma della giornata odierna prosegue per Pizzighettone, una delle più complete e significative città murate della Lombardia, che dopo il C.O. di arrivo, sarà teatro della Power Stage di ACI Sport, nel centro storico, alle quali seguirà un momento conviviale nelle Casematte, particolari ambienti con volta a botte all’interno delle mura.

Il mattino della domenica 26 maggio, sempre al Juliette, alle ore 9.00 partirà la seconda tappa con la ormai tradizionale sequenza di stradine in mezzo alla campagna incastonate dalle grandi cascine cremonesi.

Il susseguirsi delle oltre 100 prove cronometrate farà transitare i concorrenti da Pieve San Giacomo con un C.O. per arrivare a Piadena – Trasporti Pesanti, dove si concluderanno le prove del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche, per proseguire poi alla volta di San Giovanni in Croce, famoso borgo con la magnifica Villa Medici del Vascello, dove avranno inizio le prove del Trofeo Dimmidisì. L’arrivo della prima auto sarà al Juliette verso le ore 13:00 per il pranzo mentre le premiazioni si terranno alle ore 16:00.

90 sono le prove del Cireas, 18 le prove del Trofeo Dimmidisì e 3 prove della Power Stage di Aci Sport.

