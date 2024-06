Daniel Ciofani, capitano della Cremonese, ha commentato la partita di Venezia e la stagione appena conclusa: “Era l’ultima partita della stagione, una stagione delicata, nel prepartita stavo cercando la giusta concentrazione, ho cercato di assaporare tutto, anche i tifosi avversari, il campo. Si vive di sensazioni, è il mio settimo playoff, ne ho vinti 3 e persi 4. Dispiace, ma si ripartirà. La Cremo ripartirà, non è il momento di parlare di me. Sono molto amato in città, prima ho pianto e mi sono sfogato”.

“Quando è arrivato il mister eravamo undicesimi, con lui abbiamo fatto un percorso straordinario – prosegue il capitano -Guardare alle partite sbagliate non porta mai nulla di buono. Stasera è mancato il gol, loro hanno fatto la loro partita, sono una squadra fisica, Joronen è stato il migliore in campo. Io vivo la città e ho sempre percepito, anche stasera, da parte dei miei amici, la possibilità di farcela. Stasera quando sono arrivato percepivo un po’ di timore da parte loro, però sono stati più bravi di noi, nulla da dire”.

“E’ la mia ventesima stagione, ho vinto campionato e giocato playoff, ho vissuto vittorie e sconfitte, dopo una Venezia tornerà sempre a sorgere il sole. La mia carriera e lo sport dimostrano questo, sono molto fiducioso che la Cremo possa tornare a splendere – conclude Ciofani – Non è stato un percorso fallimentare, non abbiamo centrato l’obiettivo promozione, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. La città e i tifosi sanno che ce la siamo giocata fino alla fine e ci hanno omaggiato con gli applausi. Dispiace non aver raggiunto l’obiettivo, però non è fallimentare. Sono orgoglioso della Cremonese. Dispiace non aver regalato ai tifosi questa gioia che avrebbero meritato”.

