Storia e natura di antica nobiltà rurale, il tutto riunito in un luogo affascinante e suggestivo, ricco di tradizioni. Questo e molto altro costituisce Cascina Farisengo, insediamento immerso nella quiete della campagna nei dintorni di Bonemerse tutta da scoprire in occasione dell’apertura straordinaria con visite guidate in programma domenica 13 aprile all’interno del calendario di Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo.

Tipica cascina lombarda a corte chiusa le cui radici affondano nei secoli, Farisengo è attestata sin dall’anno 965. Nei secoli i vari proprietari che si sono succeduti da ordini religiosi ai nobili Fodri, ai Bonetti sino agli attuali proprietari, hanno ampliato e arricchito il complesso con diverse costruzioni, fra cui un delizioso giardino romantico ottocentesco circondato da un laghetto ricco di suggestione e di fascino.

Lo speciale appuntamento domenicale sarà arricchito dalla collaborazione con la storica Liliana Ruggeri (presidente dell’associazione Il Peverone) che da tempo ricostruisce, attraverso documenti archivistici, la storia di Farisengo e del suo territorio, con uno speciale percorso inedito realizzato con i proprietari, che hanno messo a disposizione ricordi di famiglia, ben conservati nella casa padronale, alcuni di essi mai esposti e particolarmente preziosi per comprendere la storia della cascina ma anche della città di Cremona.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, a partire dal Seicento con la storia della nobile Margherita Bonetti per giungere al Novecento con le figure di Imogene Anselmi e Tullia Feraboli. Particolare risalto verrà dato alla storia di Anna Corbari, donna eroica del Risorgimento cremonese e particolarmente interessanti saranno i cimeli di famiglia, fotografie, quadri, album di cartoline, dove la figura femminile viene esaltata e dove immergersi nelle atmosfere del passato di Farisengo e dei suoi abitanti.

Le visite guidate, in partenza alle ore 15,00 si snoderanno nella grande corte agricola dove si affacciano le case di abitazione, la parte rurale e al centro la grande casa padronale luogo della speciale narrazione con ambienti che ricordano la storia e le storie della famiglia proprietaria. Particolarmente suggestiva la parte dedicata alle tradizioni contadine, con attrezzi e mezzi di un tempo, ma anche la collezione di carrozze e molto altro. Suggestivo il grande parco situato sul retro, dove passeggiare all’ombra degli alberi secolari.

Farisengo è ancora oggi uno degli esempi più importanti e meglio conservati del territorio cremonese. Un’occasione quindi davvero da non perdere per ammirare la struttura e scoprire aspetti inediti della storia ultrasecolare di Farisengo.

Nello stesso fine settimana ulteriori aperture anche per Palazzo Calciati Crotti a Cremona e Castello Mina Della Scala a Casteldidone, con visite in partenza alle ore 15,00 e 16,30. Informazioni e prenotazioni: Infopoint/Target Turismo; Cell. 3791165691; prenotazioni@targetturismo.com

