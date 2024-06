Una prestazione sottotono, arrivata purtroppo nel momento più importante della stagione. La Cremonese perde 1 a 0 a Venezia e abbandona il sogno promozione. Decide l’incontro una rete nella prima frazione di Gytkjaer.

Spinto dal pubblico delle grandi occasioni, il Venezia parte forte: dopo dieci secondi Tessmann ci prova da fuori di controbalzo, palla a lato. All’8′ prima situazione pericolosa creata dai grigiorossi: Vazquez trova in profondità Tsadjout che controlla, punta l’uomo e calcia col mancino forte sul primo palo, Joronen blocca senza problemi. Un minuto dopo Castagnetti cambia gioco per Sernicola che, dalla sinistra, si accentra e calcia a giro alla ricerca del secondo palo, la palla sfiora il palo e termina la propria corsa sul fondo. Al 13′ cross di Castagnetti dalla trequarti, Pickel stacca e colpisce di testa, Joronen blocca. Al 19′ Tsadjout lavora un pallone al limite dell’area e scarica per Sernicola che ci prova a giro, palla alta. Al 24’ si stappa il match: Busio strappa in mezzo al campo, corre verso la porta avversaria e serve un pallone d’oro per Gytkjaer che, a porta spalancata, non sbaglia, siglando la rete del vantaggio per i padroni di casa. Al 34′ Sernicola si accentra e calcia alla ricerca del secondo palo, ma la sua conclusione, ancora una volta, finisce vicinissima al palo. Al 37′ scambio ravvicinato tra Castagnetti e Tsadjout che libera alla conclusione il centrocampista grigiorosso, ma il suo tiro è centrale e viene bloccato in due tempi da Joronen. Al 43′ sponda di Gytkjaer per Pohjanpalo che si porta la palla sul destro ed esplode il destro, Saro blocca.

Nella ripresa Stroppa prova a cambiare l’inerzia del match inserendo Collocolo e Coda per Buonaiuto e Vazquez. Al 47’ Tsadjout ci prova calciando forte da fuori, respinge Joronen. Al 55′ Coda serve Zanimacchia che difende bene palla, ma calcia male col mancino. Al 61′ Bjarkason colpisce di testa, Saro si allunga e mette in corner. All’81′ Castagnetti ci prova da fuori, ma il suo tiro viene deviato e bloccato da Joronen.

Una sconfitta che fa male. Tanti i rimpianti per i ragazzi di Stroppa, che per valori sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più. A conti fatti, decisivi i tanti punti persi soprattutto nella prima parte di stagione, che hanno costretto i grigiorossi a rincorrere per tutto il resto del campionato. La delusione è tanta, ma la testa è già alla prossima stagione, ripartendo dalle tante ottime cose viste nel 2024.

Simone Guarnaccia

