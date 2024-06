Il piazzale del Centro Commerciale Cremona2 pieno di bambini e adulti per la performance live di Lucilla, star di Youtube, amatissima dai bambini . Lei, con 4 ballerine, per 50 minuti ha fatto cantare e ballare i presenti al ritmo delle sue famosissime canzoni. Capelli rosso fuoco e la L di Lucilla sulla cintura: questi i tratti distintivi della giovane vista da milioni di persone nei suoi video sul canale Lucilla kids che vanta 629mila iscritti raccolti in pochi anni di attività. Le sue canzoni sono apprezzate anche dagli adulti perché permettono ai più piccoli non solo di ballare, cantare e divertirsi, ma anche di imparare perché i testi trattano diversi i temi educativi come l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme.

© Riproduzione riservata