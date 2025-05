Interessante e matura voce della nuova poesia, la professoressa Alessandra Corbetta presenta il suo ultimo libro L’età verde, già selezionato per concorrere al Premio Strega.

L’evento si terrà domenica 11 maggio, alle 17, all’Osteria del Fico di Cremona. L’ingresso è libero.

In dialogo con Luisa Trimarchi, l’autrice indagherà la complessa esperienza di crescita, apparentemente fiabesca e impersonale, di un soggetto femminile: “La bambina sa di essere molte in una/ […] La bambina si mette intera in un frammento / e prova a suo modo a ricomporsi / Riprende il filo da dove era rimasta/ dimenticando tagli, vuoti e interruzioni.” Recita una delle poesie del libro.

“C’è ancora bisogno di immagini, di parole, di favola, di sonno e di sgomento. E della voce della poesia. – si legge nelle note di lettura de L’età verde – Ma la trama del passato resiste nel flusso della vita che vuole ancora tempo, oppure si lacera proprio quando pare compiere un senso?”

L’autrice

Alessandra Corbetta (Erba, 1988) è dottoressa di ricerca in Sociologia della Comunicazione e dei Media, lavora come docente a contratto presso l’università LiuC-Carlo Cattaneo e collabora con aziende leader in ambito informatico. Ha conseguito un master in Digital communication e uno in Storytelling.

Ha fondato e dirige il blog Alma Poesia (almapoesia.it), con il quale ha anche curato la pubblicazione del volume Distanzeobliterate. Generazioni di poesie sulla Rete (Puntoacapo editrice 2021). Sue poesie sono presenti in diverse antologie e tradotte anche su riviste straniere. In versi ha pubblicato Corpo della gioventù (Puntoacapo editrice, 2019) ed Estate corsara (Puntoacapo editrice, 2022), mentre la sua ultima produzione saggistica è Corpi in rete. Rappresentazioni del sé tra visualità e racconto (Libreria universitaria, 2021). Il suo poemetto Sempreverde, con prefazione di Umberto Fiori, è contenuto nel XVI Quaderno di poesia italiana contemporanea (Marcos y Marcos, 2023). Nel 2025 ha pubblicato L’età verde (Samuele Editore, Pordenonelegge, La gialla).

