Il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Castelvetro ancora una volta deturpato da imbrattamenti da parte di vandali. Il tunnel che passa sotto la stazione è strategico non solo per chi vuole prendere il treno ma anche per le persone – anziani in primis – che vogliono recarsi dal paese al cimitero comunale. Una situazione di degrado che si ripropone da tempo nonostante, nel corso degli anni, siano stati diversi, gli interventi di imbiancamento del sottopassaggio. La stazione era stata oggetto di un altro atto vandalico molto importante a inizio marzo, quando era stata imbrattata da biglietteria e poi rovesciati dei bidoni della spazzatura poco distanti, per danni attorno ai 15 mila euro. Nella zona sono presenti telecamere di sorveglianza.

