Il progetto educativo Il Tempo dell’Infanzia, giunto alla terza edizione, continua ad offrire spunti di riflessione e approfondimento per genitori, insegnanti e operatori del settore. Martedì 8 aprile alle ore 20:45, al Cinema Filo, l’attrice, autrice e regista Antonella Questa porta in scena il suo spettacolo dal titolo “Infanzia felice. Una fiaba per adulti”, una performance originale che propone una riflessione coinvolgente sulla pedagogia nera e sulla necessità di un’educazione basata sul rispetto e sulla consapevolezza.

Antonella Questa, già ospite della scorsa edizione, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia dei metodi educativi violenti del passato, offrendo spunti di riflessione rispetto al loro impatto sulla formazione di bambine e bambini e sulla necessità e importanza di adottare approcci educativi più inclusivi e rispettosi della loro dignità.

“I metodi educativi violenti che attraverso botte, urla, colpevolizzazione e manipolazione psicologica, ci hanno cresciuti forse obbedienti, hanno contribuito a renderci però anche sofferenti, spesso frustrati, persino rabbiosi, incapaci di ascoltare davvero i nostri bisogni e soprattutto quelli dei nostri figli e/o allievi, con un impatto negativo sulla vita quotidiana, ancora oggi molto evidente” sostiene Questa.

“La missione del progetto”, dichiara al riguardo l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, “è di costruire una serie di interventi rivolti a professionisti, comunità e istituzioni per contribuire al miglioramento delle loro capacità di protezione dell’infanzia. Nello specifico, lo spettacolo di Antonella Questa ci aiuta a comprendere che non sono i bambini quelli su cui dobbiamo lavorare per contrastare violenza, bullismo, autolesionismo, ma gli adulti, noi, gli ex bambini”.

Sempre all’interno della rassegna, mercoledì 9 aprile, alle ore 17, in Sala Zanoni, è organizzato un importante appuntamento dedicato alla conoscenza dei Musei cittadini dal titolo I musei per la prima infanzia.

Marina Volonté, (responsabile del Servizio Sistema Museale “CremonaMusei” e conservatore del Museo Archeologico), Silvia Camisaschi (operatore culturale del Museo di Storia Naturale e Piccola Biblioteca), Marco Fornasari (responsabile Servizi Educativi del Museo del Violino) e Chiara Lucchi (responsabile dei Servizi Educativi del Museo Diocesano) presenteranno a genitori e insegnanti il Sistema museale cittadino, con particolare riferimento all’offerta per la fascia 0-6 anni. Per le bambine e i bambini presenti è prevista una proposta di laboratorio a cura dei Servizi Educativi del Sistema Museale. È possibile prenotare l’attività gratuita scrivendo a museo.didattica@comune.cremona.it.

“La presentazione dell’offerta del Sistema Museale cittadino – aggiunge a tale proposito l’assessora Roberta Mozzi – si traduce nella scelta di presentare le proposte dedicate ai più piccoli: attività laboratoriali, interattive e coinvolgenti, dedicate ad asili nido e scuole infanzia e alle famiglie. Pensare che bambini molto piccoli possano entrare e trovare il proprio spazio nei musei non è così scontato, eppure i bambini partecipano, si divertono e apprendono molto più di quello che siamo soliti pensare”.

Tutte le proposte dell’edizione 2025 de Il Tempo dell’Infanzia, nonché le modalità di partecipazione, sono disponibili all’indirizzo https://iltemporitrovato.comune.cremona.it.

