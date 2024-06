Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle

A Cremona il ricco palinsesto di appuntamenti si sviluppa da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

Partendo con un’apertura speciale e straordinaria che – dalle 16.00 alle 18.00 di venerdì 21 giugno, – permetterà di conoscere l’Archivio Storico della Camera di Commercio accompagnati da una guida d’eccezione: Valeria Leoni, direttrice dell’Archivio di Stato di Cremona. Insieme a lei si potranno scoprire documenti e testimonianze delle antiche corporazioni artigianali e mercantili della città come ad esempio il codice più antico custodito, contenente gli statuti redatti nel 1388 sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti. La visita continuerà nelle sale del Palazzo della Camera di Commercio con l’esperta d’arte Roberta Raimondi con i quadri del Premio Cremona, esposizione che offre un’interessante prospettiva sulla relazione tra arte e politica durante il regime fascista. Al termine, sarà possibile visitare con i volontari Touring anche la Strada basolata romana, luogo Aperti per Voi.

La partecipazione a questo appuntamento è su prenotazione, con una donazione a favore del Touring Club Italiano; le modalità di prenotazione e tutti i programmi sono su www.touringclub.it/sottolestelle.

I volontari Touring accoglieranno i visitatori anche in altri tre siti Aperti per Voi a Cremona.

Sabato 22 giugno dalle 9.30 alle 12.30 nella Chiesa della Santissima Trinità che racchiude le reliquie di San Gregorio e un ambiente d’impronta tardo rinascimentale, con ampie tracce di un ricco complesso decorativo quattrocentesco ad affresco e un patrimonio di opere lignee e dipinti di artisti cremonesi del XVII e XVIII secolo. Domenica 23 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 nella chiesa di Santa Maria Maddalena che fonde elementi rinascimentali con tratti tardo gotici, creando un ambiente unico e suggestivo. Nell’occasione sarà anche possibile ammirare il bellissimo Crocifisso quattrocentesco recentemente restaurato. Nella Cattedrale di Cremona, invece, vi aspettano sabato 22 e domenica 23 dalle 12.30 alle 15, per farvi scoprire il suo interno, vero spettacolo per gli occhi, arricchito dalle rielaborazioni gotiche, rinascimentali, manieristiche e barocche che si sono aggiunte alla struttura originaria romanica. L’accesso in questi tre luoghi è senza prenotazione.

Aperti per Voi Sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano che, dal 2005, si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura. Proprio per questo, per partecipare alle iniziative del 21, 22 e 23 giugno è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, così da continuare a prendersi cura dell’Italia come bene comune.

