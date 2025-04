Una dedica speciale, con tanto di foto finale, a Hervè Tullet, scrittore riconosciuto a livello internazionale come autore rilevante nel mondo della letteratura per l’infanzia: si è concluso così l’evento -ispirato alla filosofia dell’illustratore francese- andato in scena all’interno degli spazi di Cascina Moreni a Cremona sabato sera, organizzato dai maestri della sezione dell’infanzia della Scuola Sacra Famiglia.



Per Tullet, arte e creatività hanno un ruolo di primo piano nell’apprendimento del bambino, lo aiutano a sviluppare un pensiero divergente che li rende maggiormente sicuri delle proprie capacità. E così nel cortile esterno della struttura cremonese, genitori e bambini hanno “imparato” a ritmo di pennellate e colori, sperimentando creatività con ingegno e fantasia, sulla scia del grande Hervè. In un laboratorio chiamato “Stelle e galassie”.

E dopo la festa, anche la cena nei saloni e nel ristorante gestiti da Eco-Company. Gran finale con i fuochi d’artificio, per una serata indimenticabile per grandi e bambini.

Fband

