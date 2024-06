Oltre 60 opere fra disegni, dipinti e sculture, per la terza edizione di un progetto che intreccia cultura e sociale: è la mostra “Wrong Vision III”, esposizione collettiva dell’Atelier Ticonzero a cura di Siria Bertorelli, allestita fino al 23 giugno al Museo di Storia Naturale di Cremona.

Le opere sono state realizzate dagli utenti neurodivergenti che frequentano l’Atelier, dove gli artisti hanno partecipato a un laboratorio espressivo finalizzato al benessere psicofisico e quest’anno anche alla scoperta delle scienze.

Ciò che rende uniche le opere è lo sguardo di chi le ha create: “Wrong Vision”, letteralmente “visione sbagliata”, significa in questo caso “punto di vista alternativo” sulla realtà ed è anche frutto di un percorso intrapreso in collaborazione con il Museo di cui è conservatrice Anna Mosconi. C’è infine un riflesso solidale: le opere sono in vendita e il ricavato è a sostegno delle attività dell’Atelier.

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata