La Sagra della Polenta torna protagonista nelle Casematte di Pizzighettone per il terzo anno consecutivo: il borgo rivierasco ospita la manifestazione a base di farina gialla di Storo per due fine settimana, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 marzo.

Pizzighettone Fiere dell’Adda, che accoglie la manifestazione promossa da AdP Eventi nei propri spazi, propone una novità: le due domeniche (il 9 e il 16 marzo) le casematte di via Boneschi ospiteranno la manifestazione “Hobby e Sapori”, la mostra mercato di eccellenze gastronomiche e prodotti frutto della creatività che al suo debutto vanta 28 stand di hobbisti e 10 di prodotti enogastronomici.

Tra questi ultimi ci sarà anche quello dedicato alle eccellenze gastronomiche del borgo dove sarà possibile acquistare il Provolone piccante della Latteria Pizzighettone, il Biscotto Pizzighettone della Pasticceria Berselli, il Pan del Re della Pasticceria Santi e i Fasulìn de l’öc (fagiolini dell’occhio) del Gruppo Volontari Mura.

«Dopo due anni con Sagra della Polenta – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – abbiamo deciso di ampliare la manifestazione con “Hobby e Sapori” investendo noi per primi con uno stand dedicato alle eccellenze locali. Inoltre alcune persone che hanno partecipato al nostro corso di assistenti turistici saranno presenti la domenica con i costumi tipici del 1500 che la Pro Loco di Agnadello ci ha gentilmente prestato».

«Siamo giunti alla 26a edizione di Sagra della Polenta, la terza consecutiva nelle casematte a dimostrazione che la collaborazione con Pizzighettone Fiere dell’Adda è sempre più consolidata e frequente – dichiara Roberto Subitoni, presidente dell’associazione AdP Eventi – e che la nostra manifestazione sia arricchita da “Hobby e Sapori” e dalle proposte turistiche del borgo. In onore a Pizzighettone abbiamo anche una novità: il menù prevede anche Polenta e Ambulina».

Regina del menù è la “carbonera”, una polenta arricchita da burro di malga, spressa, grana, pasta di salame, vino e pepe; ma si può scegliere tra un menù variegato a base di questo piatto abbinato con brasato, spezzatino d’asino, zola, raspadüra oppure funghi misti. Piatti di salumi, raspadüra e patatine fritte completano il menù. Il tutto si abbina a vini rossi e bianchi Poderi San Pietro di San Colombano al Lambro a simboleggiare il legame della manifestazione con il territorio.

Inoltre, come lo scorso anno, in occasione della Festa della Donna gli organizzatori hanno pensato ad un omaggio per le donne che ceneranno alla manifestazione la sera dell’8 marzo.

I piatti sono disponibili anche per l’asporto: per le prenotazioni è necessario contattare il numero 338/6005140.

Sagra della Polenta si svolge nelle Casematte di Pizzighettone (via Boneschi) venerdì 7 e sabato 8 marzo dalle 19.30 alle 23.00 e domenica 9 Marzo dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 23.00; venerdì 14 e sabato 15 marzo dalle 19.30 alle 23.00 e domenica 16 Marzo dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 23.00.

Il percorso è interamente al coperto e i locali sono riscaldati da suggestivi camini a legna.

