Moto d’epoca da spettacolo oggi al Parco del Po grazie al Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (CAVEC) per il tradizionale raduno delle “Sottocanna in Circuito”. Una settantina le motociclette che si sono potute ammirare nella giornata, che quest’anno aveva come tema “moto inglesi”, anche se non sono mancati modelli di tutte le altre marche. L’esemplare più anziano una Excelsior del 1909, quello più recente una Cotton del 1932. Marchi, per lo più, scomparsi, ma questo dona a loro ulteriore fascino.

Quello che ha preso forma sulle sponde del parco naturalistico è un concorso dinamico di motociclette degne di un museo, dal momento che si tratta di “reperti” tecnologici che, solitamente, si vedono solo nelle esposizioni statiche ma che qui, invece, sono ancora perfettamente funzionanti.

