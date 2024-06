“E’ stata un’esperienza diversa quest’anno, essendoci una lista unica”, commenta Michel Marchi, sindaco rieletto di Gerre de Caprioli per il terzo mandato. “La politica che chiede di andare a votare è una politica che si autosconfigge”, è il suo primo, amaro commento sulla situazione in generale dei piccoli comuni dove spesso si è candidata una sola lista. “Si inserisce in un contesto di difficoltà che incombe sui sindaci, dal punto di vista civile e penale oltre che per la grande quantità di tempo che un sindaco deve mettere a disposizione. Nei piccoli paesi la demcrazia ha un risvolto diverso rispetto alle altre elezioni, qui contano le persone, non i partiti”. afferma Marchi che ancora fino al prossimo autunno sarà vicepresidente di Anci Lombardia con delega ai piccoli Comuni.

Martedì prossimo è già fissato il nuovo consiglio comunale: tra le priorità da affrontare, i cantieri in corso, quelli nuovi del Pnrr, “e poi martedfi prossimo ci sarà anche la seconda conferenza dei servizi sul biometano”, un tema che sicuramente tornerà e che ha monopolizzato la campagna elettorale nel capoluogo. gb

CLICCA QUI PER VEDERE IN TEMPO REALE L’ANDAMENO DELLO SPOGLIO NEI COMUNI

