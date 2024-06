Quando siamo a metà spoglio nelle 76 sezioni di Cremona, il centrodestra di Alessandro Portesani è in testa, con il 44,43% contro il 41.21% di Andrea Virgilio. 32 su 76 le sezioni scrutinate.

Il vicesindaco uscente è trainato soprattutto dalla lista del Partito Democratico che totalizza il 22.65% (2.675); dal canto suo Portesani può contare sul 22,26% della lista di Fratelli d’Italia (2.629).

Le liste civiche dei due maggiori contendenti vedono Novità a Cremona (la civica di Portesani) in testa con il 7.48% e 883 voti, seguita dalle civiche di Virgilio, Fare Nuova Cremona Attiva con il 7.27% (859 voti) e Cremona sei Tu con il 7% (828 voti).

Tra gli altri partiti, Forza Italia per Portesani è al 7.50% (886 voti) e la Lega al 6.48 (766 voti) mentre il Partito dei Pnesionati si ferma allo 0.79 (93 voti).

Sinistra per Cremona – Alleanza Verdi e Sinistra è al 4.66% (55 voti.

Paola Tacchini è al 5.17%; Maria Vittoria Ceraso al 4.40%; Ferruccio Giovetti al 3.51%; Angelo Frigoli all’1.28.

