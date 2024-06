Si è risolta la situazione annosa delle baracche abusive presenti lungo la ferrovia che attraversa il quartiere Zaist dove lo scorso 5 dicembre scoppiò un piccolo incendio. A darne notizia è il presidente del quartiere Giulio Ferrari: “Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) da diverse settimane ha iniziato le operazioni di demolizione delle costruzioni abusive, successivamente rimuoverà i materiali e chiuderà ogni varco alla zona ferroviaria. Poniamo definitivamente la parola fine ad una situazione indegna che si protraeva da sempre riportando decoro e sicurezza. Un grazie all’Assessora Pasquali che insieme a noi ha seguito la vicenda sollecitando Ferrovie ad intervenire”.

L’incendio era avvenuto in un ricovero di fortuna collocato oltre la recinzione retrostante la Lidl di via del Macello. Fortunatamente non c’era stato nessun ferito, ma sul posto erano rimaste le tracce di una presenza umana, come coperte e sedie.

