Una sfida quella dello scorso anno, prendendo spunto dalla Cena dei mille a Parma, che diventa un evento consolidato. E’ la Cena di beneficenza dei 500 organizzato da Medea, l’associazione che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici, dei loro familiari e amici con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi.

L’evento, che torna anche quest’anno il 13 settembre, è stato organizzato da Nicoletta Mezzadri e Anna Garavelli. Cambio di location rispetto allo scorso anno: la cena si terrà al Campus della Cattolica.

Per l’occasione sarà presente Roberta Lanfranchi, che farà da madrina, e come lo scorso anno ci sarà un intrattenimento anche dopo cena. Per accedere ci saranno due modalità: o acquistando il biglietto per la cena oppure partecipare direttamente al dopocena. A breve tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito di Medea.

