Mettersi in discussione, cercare nuovi attrezzi per la propria cassetta, leggere con uno sguardo nuovo, incontrare scrittori: sono tanti gli ingredienti che migliorano la scrittura. Talento e passione sono necessari, ma non sono gli unici strumenti di cui si ha bisogno.

Scrivere non è semplice, saper scrivere è ancora più complesso. Sono necessari studi, conoscenze e un pizzico di follia. Ma soprattutto l’umiltà di saper riconoscere che i metodi di narrazione sono in continua e perpetua innovazione, e pertanto, la scrittura è un mondo che, fortunatamente, non avrà mai fine. Narrare è nella natura dell’uomo, raccontare ciò che succede è per lui fonte di vera vita, e lo diceva anche Aristotele, definendo l’essere umano come un “animale sociale”: per sopravvivere ha necessità di interagire.

Come si impara a narrare, e di conseguenza a scrivere è uno degli interrogativi da cui CR1, CremonaOggi e Mondo Padano sono partiti per realizzare il progetto di un corso di scrittura. Nel farlo sono stati supportati da un’istituzione che su questo argomento ha creato il proprio fondamento: la scuola di scrittura Belleville di Milano. Da questa collaborazione nasce “Raccontare una storia”, un corso di scrittura gratuito che offre cinque lezioni (quattro webinar e un laboratorio in presenza) tenuto da quattro docenti della scuola Belleville.

Il corso è interamente gratuito e la presentazione a tutti gli interessati è lunedì 7 aprile alle ore 19 sulla piattaforma ZOOM: i docenti spiegheranno gli argomenti delle lezioni. Dal giorno successivo saranno aperte le candidature per la formazione della classe (i posti sono limitati).

Per chi fosse interessato appuntamento lunedì sulla piattaforma ZOOM

Martina Zava

