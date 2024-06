Assoluti di scherma, firme illustri all’edizione di Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Tante firme illustri a Cagliari per i Campionati Italiani Assoluti 2024, gli ultimi prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Nel fioretto individuale è stata doppia conferma: Alessio Foconi al maschile e Francesca Palumbo al femminile, entrambi dell’Aeronautica Militare, sono tornati sul gradino più alto del podio a un anno di distanza dai successi dell’ultima edizione di La Spezia 2023. Nelle prove a squadre, invece, hanno trionfato i fiorettisti delle Fiamme Gialle guidati dall’olimpico Bianchi, affiancato dai giovani Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi, mentre tra le fiorettiste hanno esultato le Fiamme Oro di Alice Volpi, Martina Favaretto, Erica Cipressa e Giulia Amore. La spada individuale tra gli uomini ha visto il 22enne Enrico Piatti dell’Aeronautica Militare vincere il suo primo titolo assoluto, nella gara che ha segnato il saluto dall’attività agonistica di tre campioni della specialità come l’olimpionico Matteo Tagliariol (congedatosi con un bronzo), il due volte iridato Paolo Pizzo e l’argento olimpico a squadre Marco Fichera. Tra le spadiste affermazione di Giulia Rizzi delle Fiamme Oro, sempre più mattatrice di questa stagione. Nella spada maschile a squadre quinto tricolore consecutivo per le Fiamme Oro, schierate con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Marco Fichera, mentre al femminile si è imposta l’Aeronautica Militare di Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Marta Ferrari e Federica Isola. Nella sciabola individuale due prime volte. Hanno conquistato quegli scudetti che non avevano ancora mai vinto in carriera tra gli Assoluti due atleti olimpici, prossimi a far parte della spedizione azzurra di Parigi 2024: Luca Curatoli delle Fiamme Oro al maschile e Michele Battiston dell’Aeronautica Militare al femminile. Infine, nella sciabola a squadre titolo maschile alle Fiamme Oro di Luca Curatoli, Pietro Torre, Francesco Bonsanto e Riccardo Nuccio, mentre al femminile hanno trionfato le Fiamme Gialle con Irene Vecchi, Benedetta Fusetti, Manuela Spica e Camilla Mancini. I prossimi Campionati Assoluti si disputeranno a Bari.gm/gtr

(Fonte video: Federazione Italiana Scherma)