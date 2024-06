Focus ESG – Episodio 29

MILANO (ITALPRESS) – I temi della ventinovesima puntata di Focus ESG sono: i meccanismi finanziari/monetari per il sistema bancario per dare credito alle imprese e perché per le imprese è importante dare informazioni sui propri profili di sostenibilità e sulle tematiche ESG. Ne parlano la Professoressa Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Coordinatrice Spoke Finanza Sostenibile progetto GRINS; Raffaella Sorgente, Capo Divisione Icas (Sistema di valutazione della qualità dei crediti) Banca d’Italia, sede di Venezia; Luca Ferrais, coordinatore del tavolo per la Finanza Sostenibile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

fsc/gsl