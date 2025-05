Aveva rubato uno zaino contenente l’incasso di quattro macchinette di generi alimentari, ma era stato scoperto a cambiare le monete al supermercato da un poliziotto che stava facendo la spesa. Mario, l’imputato, è stato condannato a dieci mesi per furto. L’episodio risale al 4 ottobre del 2020 ai danni dell’esercizio commerciale “Open 24” di corso Mazzini.

Quel giorno il titolare era passato per effettuare lo scarico delle monete dei quatto apparecchi che somministrano bevande e generi alimentari. Il denaro, 389 euro, era stato riposto in uno zaino nero. L’uomo si era poi allontanato, dimenticando lo zaino sopra una macchinetta elettronica all’interno del negozio. Tornato di corsa dopo dieci minuti, si era accorto che lo zaino era sparito.

Uscendo dal negozio, il derubato aveva incontrato un poliziotto che conosceva, a cui aveva riferito del furto. L’agente aveva segnalato il fatto alla sala operativa e poi aveva raggiunto il supermercato Carrefour per fare la spesa. Arrivato alle casse, aveva notato entrare un uomo già conosciuto, in quanto noto tossicodipendente della “piazza cremonese” e pregiudicato anche per reati contro il patrimonio.

“Quando è entrato”, ha riferito l’agente al giudice, “si è diretto verso l’addetto alla vigilanza pronunciando la parola ‘cambio’, mostrando un sacchetto che poteva contenere monete metalliche. Poi è uscito senza aver ottenuto il cambio delle monete”. A quel punto il poliziotto lo aveva raggiunto fuori e bloccato. Dopo essersi giustificato, dicendo di aver voluto cambiare il proprio stipendio, aveva condotto l’agente nella propria abitazione, vicina al supermercato, consegnandogli lo zaino che aveva messo in un armadio della camera da letto. All’interno c’erano le monete rubate. Non era riuscito a cambiarle, in quanto il supermercato gli aveva chiesto una commissione per le operazioni di conteggio.

La refurtiva era stata restituita e il ladro denunciato. Oggi la condanna.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata