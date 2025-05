Un mese e mezzo dopo il lancio della campagna di crowdfunding “Abili a Modo Nostro”, la Cooperativa sociale onlus Cittanova presenta un’altra iniziativa speciale dedicata al progetto di inclusione realizzato con la collaborazione del Liceo Vida. L’evento, in programma lunedì 12 maggio alle ore 17.30 presso il Seminario Vescovile di Cremona di via Milano 5, approfondirà la tematica dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità partendo proprio dall’esperienza di ‘’Abili a Modo Nostro’’, per poi arricchirsi con le testimonianze di altri attori rilevanti del mondo del sociale.

Tra i relatori coinvolti nella tavola rotonda, l’educatore Aldo Zambelloni (Cooperativa Cittanova), Alessandro Corbari e Simona Ferrari (Thisability), Chiara Persico e Andrea D’Avossa (BonBistrot-Cooperativa Varietà) e don Roberto Musa (cooperativa Fratelli tutti). “Si tratta di un’opportunità unica per conoscere da vicino un mondo che apre grandi prospettive al futuro di numerosi giovani adulti – racconta la prof.ssa Caterina Piva, coordinatrice del progetto – Inoltre, l’evento costituirà un prezioso momento di incontro con i nostri partner e donatori che hanno reso vincente il progetto”.

Per partecipare all’evento è richiesta una mail all’indirizzo contatti@liceovida.org. Al termine degli interventi sarà offerto un rinfresco. Attiva sulla piattaforma online Idea Ginger dallo scorso 25 marzo, la campagna ‘’Abili a Modo Nostro’’ nasce con il sogno di raccogliere almeno 7.000 euro da investire in borse lavoro per due studenti del Liceo Vida, offrendo loro la possibilità concreta di imparare un mestiere, potenziare l’autostima e progettare un futuro indipendente.

I ragazzi, che grazie alla raccolta fondi saranno coinvolti nelle attività del bar del liceo paritario di via Milano e del bistrot del campus di Santa Monica, potranno sperimentarsi nel ruolo di baristi e partecipare all’organizzazione di catering ed eventi. Un sogno che, grazie alla generosità dei donatori, si appresenta a diventare realtà. Da qui, l’idea di condividere all’interno di un evento i valori di un progetto che lega Cooperativa Cittanova e Liceo Vida ad altre realtà della città attive sul fronte dell’inclusione sociale e lavorativa di giovani con disabilità.

