A Cremona, nella splendida cornice di piazza Stradivari, torna come ogni estate l’Happening, con i suoi incontri, gli spettacoli, le serate di intrattenimento per adulti e bambini, gli stand gastronomici e perfino un cocktail show. Organizzato dal Centro culturale S. Omobono, l’evento si snoda lungo quattro sere aperte a tutti, da sabato 15 a martedì 18 giugno. Questa edizione ha come titolo una nota frase di Papa Giovanni Paolo II, “Non abbiate paura!”, tratta dal discorso con cui, nel 1978, iniziò il suo pontificato. Una frase che non ha mai perso, in quasi cinquant’anni di storia, la sua attualità. Viviamo in una società che si è appena ripresa da una pandemia devastante, che ha lasciato profonde ferite nella vita di molti di noi, mentre in Ucraina e in Terra Santa continuano guerre terribili. E anche nella nostra società ci sono fragilità sempre più evidenti: sul lavoro, in famiglia, tra i giovani.

Com’è possibile, davanti a questi problemi così grandi, radicati e diffusi, ribadire oggi l’invito del Papa: “Non abbiate paura”? Proveremo a rispondere insieme. Come? Con la presenza in piazza, fatta di incontri “a tavola” nella zona ristorazione, di musica ascoltata e cantata e di riflessioni attraverso dialoghi pubblici. Il primo, domenica 16 giugno alle ore 21: sul palco di piazza Stradivari sono stati invitati a dialogare sul titolo dell’edizione di quest’anno, monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona e Tommaso Agasisti, ordinario di Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e membro de La Mongolfiera onlus. Il secondo, lunedì 17 giugno, dal titolo “Business vs Human? Natura umana e senso del lavoro”, con Stefano Rossi, presidente dei Giovani Industriali di Cremona; Andrea Della Bianca, presidente nazionale della Compagnia delle Opere; Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia.

Non mancheranno serate musicali e di cabaret con il duo Carlo Pastori e Walter Muto e con la cover band The Strangers, un cocktail show con Simone Demicheli, un magico spettacolo del mitico mago Beru per tutti i bambini, la presentazione del libro “Andrea Aziani. Febbre di vita” che racconta l’avventura straordinaria di un missionario laico in Perù e molto altro. Il programma intero è allegato qui in Pdf.

E per quanto riguarda gli stand gastronomici, si potranno trovare piatti freddi e caldi, ma anche la “pinsa” in diversi gusti (si allega il menù). Quest’anno, l’Happening ha avviato una collaborazione con la cooperativa Nazareth: durante le serate, tra i volontari saranno presenti anche educatori e alcuni ragazzi del progetto “Outsider”.

Come ogni anno, l’Happening mette in palio ricchi premi con la lotteria a sostegno della manifestazione. Biglietti acquistabili durante le 4 serate.

I PREMI

1. Tv led 65” UHD 4K Toshiba

2. Lavatrice ocean Slim 7kg

3. Console Nintendo Switch

4. Apple watch Se (2023)

5. Bicicletta Vintage Versiliana

6. Sound Bar Tv Lg Sqc2

7. Polaroid Go Instant Camera

8. Rowenta Ferro da stiro verticale pure pop

9. Sony cuffie Wireless WH-CH520

10. Smartbox addio stress per 2

