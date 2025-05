Da quando è arrivato al Santuario della Madonna della Comella di Seniga, cinque anni fa, don Alessandro Lovati è stato capace di fare rivivere questo luogo di fede. E uno dei momenti da sempre più sentiti è quello della Giornata del Malato.

Due giornate, per la precisione, che cadranno proprio questo weekend. Non mancheranno testimonianze dirette, per pregare ma anche riflettere sul tema della malattia, che può davvero coinvolgere chiunque o direttamente o per rapporti interpersonali.

G.G.

