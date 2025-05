Al Parco del Volontariato, nel Quartiere Zaist di Cremona, è stato presentato l’esito del laboratorio “Color Relationship – Vita e arte senza confini”, un’iniziativa che ha coinvolto ragazze e ragazzi del territorio nel campo della street art, in particolare del graffiti writing.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra CSV Lombardia Sud ETS e il servizio di educativa territoriale del Comune di Cremona, gestito dalle cooperative Nazareth e Cosper, che da alcuni anni promuovono un laboratorio permanente di street art rivolto agli adolescenti. Presenti tutti i giovani coinvolti nel progetto e il vicesindaco Romagnoli che ne ha ribadito l’importanza. Il murale, che si trova nel sottopassaggio dello Zaist, prende spunto dalla rappresentazione dello spettacolo “Barche troppo piene”, andata in scena ad aprile presso la sede di CSV, e si inserisce nel percorso del progetto “Street art, Sweet art – One two wall check – Laboratorio di Urban Art” (Capofila Coop Nazareth, in collaborazione con Coop Cosper, con il Centro Quartieri e Beni Comuni e ARCI).

© Riproduzione riservata