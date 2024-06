Durante la seconda edizione di Romaexport, il primo business matching mondiale di Roma, organizzato da Federitaly, l’imprenditrice Nadia Bragalini è stata eletta presidente regionale di Federitaly Lombardia con delega anche sulla città di Cremona. Un ruolo di prestigio che i vertici di Federitaly hanno deciso di affidare alla Ceo dell’azienda G&G Pet Food di Castelvetro, a testimonianza del suo impegno e della sua dedizione nel promuovere l’eccellenza e il valore dei prodotti italiani.

Federitaly è molto di più di un’organizzazione: è un pilastro fondamentale per il tessuto imprenditoriale nazionale. Fondata con l’obiettivo di promuovere, sostenere e proteggere le imprese italiane in svariati settori, rappresenta una voce autorevole nel promuovere l’alta qualità del made in Italy a livello globale. Bragalini avrà l’opportunità di mettere al servizio di questa nuova avventura esperienza e passione con l’obiettivo di supportare le imprese locali e i professionisti, contribuendo così a rinforzare il paradigma economico e sociale della comunità.

“Con orgoglio e una certa emozione ho accolto questa nomina”, ha commentato Bragalini, “che rappresenta un’occasione significativa per proporre soluzioni che possano costruire un ecosistema più forte e coeso, capace di affrontare le complessità del mercato. La fiducia riposta in me rappresenta una grande responsabilità che intendo onorare con il massimo della professionalità, ma anche con creatività. Voglio propormi come preziosa alleata per lo sviluppo e la promozione delle peculiarità del territorio creando un ponte tra le imprese e Federitaly, consentendo, altresì, una collaborazione sinergica volta a valorizzare le produzioni dell’area lombarda e piacentina. Ringrazio chi ha creduto in me, in primis il presidente Carlo Verdone e il segretario nazionale Lamberto Scorzino che hanno riconosciuto la mia passione, oltre a Romina Nicoletti, attuale presidente del Comitato dell’Imprenditoria Femminile di Federitaly. Sarà un percorso di crescita e di apprendimento”.

“Attraverso un impegno costante e una visione lungimirante”, ha aggiunto Bragalini, “Federitaly lavora per garantire che le imprese italiane abbiano le migliori possibilità per prosperare sul panorama internazionale. Offrendo supporto strategico, consulenza specializzata e un network di contatti preziosi, l’organizzazione si pone come un punto di riferimento per le imprese e i professionisti italiani che cercano di raggiungere nuovi traguardi di successo”.

