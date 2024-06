Belgio, esplode edificio ad Anversa: 1 morto e 5 feriti

(Adnkronos) –

Una persona è rimasta uccisa, altre 5 ferite nell’esplosione che ha colpito un edificio nella città belga di Anversa. A riferirne è l’agenzia Belga, precisano che le squadre di soccorso stanno cercando altre possibili vittime. Non si conoscono le cause della deflagrazione che ha spazzato via la parte superiore dell’edificio situato nel quartiere di Hoboken.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie le sei persone al momento localizzate. Una di queste è la vittima, un uomo di 44 anni residente nello stabile, mentre altri tre risultano feriti in modo grave, due in modo leggero.

Le squadre di soccorso stanno continuano a cercare: almeno quattro i residenti che al momento non è stato possibile contattare. I soccorsi stanno usando un drone per riprendere dall’alto le immagini della parte dell’edificio esplosa e cercare di rintracciare altre persone. L’edificio è infatti troppo instabile per permettere ai soccorsi di entrare in sicurezza. Sul posto ci sono il sindaco di Anversa Bart De Wever e la governatrice della provincia, Cathy Berx.