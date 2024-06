Tra la sera del 12 giugno e la notte del 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in città, principalmente per alberi pericolanti, dovuti al forte vento. Prima in via Castelleone, nei pressi dello sporting club, poi alle 22.30 in via Riglio.

A mezzanotte invece, in una cascina sulla via postumia, delle rotoballe hanno preso fuoco costringendo i pompieri ad intervenire per spegnere l’incendio.

