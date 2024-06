I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno sequestrato disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di circa 310.000,00 € ad una società operante nel settore dell’assemblaggio di materie plastiche con sede in provincia di Cremona.

In particolare, l’attività investigativa scaturisce da una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle al termine della quale è stato ricostruito il volume d’affari ed il reddito realizzato dalla citata società che negli anni ha omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali. L’accertamento della reale dimensione economico-finanziaria della società ha consentito di quantificare la base imponibile sottratta a tassazione dalla società, tra gli anni 2017 e 2023, pari a circa € 3.400.000, l’ammontare delle imposte sui redditi evase pari a oltre € 780.000, nonché l’IVA dovuta e non versata pari a oltre € 420.000.

Gli amministratori della società sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione. Inoltre, a margine delle attività di natura fiscale, è stato accertato, per i medesimi anni, l’impiego di n. 26 lavoratori “in nero”, per i quali non è stata riscontrata la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, ed è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo di € 70.200,00.

