Atp Stoccarda, Berrettini supera Duckworth e vola in semifinale

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Stoccarda. Sull’erba tedesca si è rivisto un ottimo Berrettini che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora a 26 minuti sull’australiano James Duckworth, n.101 del ranking e promosso dalle qualificazioni. L’azzurro, che sta trovando la condizione migliore a 15 giorni dal torneo di Wimbledon, giocherà la semifinale con il vincente della sfida tra Musetti e Bublik.